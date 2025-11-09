Un hombre que manejaba en ojotas chocó a tres mujeres: una está grave

Un conductor que manejaba calzado con ojotas perdió el control de su vehículo y atropelló a tres mujeres de avanzada edad en el partido bonaerense de Lanús. El siniestro vial ocurrió el pasado sábado en la intersección de las avenidas Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, cuando un automóvil Renault Symbol al mando de un hombre de 37 años embistió a las peatones mientras cruzaban la calzada.

Las víctimas, identificadas como Juana V. de 73 años, Mirta S.A.L. de 91 años y Teresa C.M. de 65 años, sufrieron lesiones de consideración. La persona de mayor edad presentó fractura expuesta y pérdida de conocimiento en el momento del impacto, mientras que la septuagenaria registró lesiones en su brazo izquierdo con pronóstico de posible amputación. La más joven del grupo manifestó fuertes dolores lumbares. Las tres fueron trasladadas de inmediato al Hospital Evita por personal del SAME, donde según confirmaron las autoridades se encuentran fuera de peligro.

Publicidad

La investigación del hecho, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanís, reveló que el conductor circulaba calzando ojotas en el momento del accidente. Si bien el automovilista, quien viajaba acompañado por un menor de edad, dio negativo en el test de alcoholemia practicado en el lugar, la justicia investiga si el calzado inadecuado pudo haber contribuido a la pérdida de control del vehículo.

El incidente ha sido caratulado como lesiones culposas graves, mientras que las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran con claridad el momento en que el vehículo impacta a las mujeres desde atrás, proyectándolas sobre el asfalto. El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones adecuadas para la conducción de vehículos y los requisitos de seguridad que deben observarse al momento de manejar.