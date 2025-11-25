Patricia Bullrich, ministra de Seguridad saliente, anunció la creación de la Agencia Nacional de Migraciones, una nueva fuerza destinada a administrar los procesos migratorios en todo el país. Esta agencia contará con la participación de todas las provincias, consolidando un enfoque federal para abordar el tema.

Bullrich subrayó que la estructura será un organismo desconcentrado, lo que permitirá realizar una "mejor tarea" en la gestión migratoria, optimizando recursos y coordinación entre las distintas jurisdicciones.

En otro tramo de su mensaje, la ministra reiteró su respaldo a la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en medio de las controversias que rodean su figura. Bullrich calificó la situación como "mucho ruido y pocas nueces" y aclaró que, para impedir la entrada o expulsar a una persona de un cuerpo legislativo, se requiere que esa persona tenga una condena, algo que no se aplica en el caso de Villaverde.

La ministra destacó que Villaverde, quien fue elegida por el pueblo de Río Negro y ratificada por la Legislatura provincial, posee un certificado de antecedentes que la ubica en el grupo de los inocentes. Además, Bullrich consideró que las impugnaciones hacia la legisladora tienen un trasfondo político.

Por otra parte, el presidente Javier Milei oficializó los cambios en el gabinete de Seguridad y Defensa. Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, asumirá la cartera de Seguridad, mientras que Carlos Presti, jefe del Ejército, será el nuevo ministro de Defensa.

En el ámbito partidario, el expresidente Mauricio Macri analizó la sucesión en el PRO y opinó que la confrontación entre Bullrich y Rodríguez Larreta estuvo marcada más por ambiciones personales que por un proyecto común.

En un mensaje público, Patricia Bullrich anunció que los DNI emitidos esta semana llevarán su firma, ya que el traspaso del RENAPER al Ministerio del Interior, encabezado por Diego Santilli, hará que estos documentos sean una "edición limitada" firmada por la ministra de Seguridad.

Finalmente, Bullrich, quien también fue electa senadora por La Libertad Avanza, expresó su deseo de que la vicepresidenta "ayude a empujar los proyectos" impulsados por el oficialismo, buscando así un apoyo legislativo para las iniciativas en curso.