Buscan licenciado en Seguridad e Higiene para empresa en San Juan
Una empresa sanjuanina abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo un licenciado o licenciada en Seguridad e Higiene, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de normas y garantizar la protección de los trabajadores en sus procesos internos.
Requisitos para el puesto
- Título y matrícula vigente.
- Carnet de conducir.
- Experiencia comprobable en el rol.
- Disponibilidad horaria.
- Edad preferente entre 30 y 35 años.
Principales funciones
- Cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene, incluyendo estándares HACCP e ISO.
- Implementar ATS y programas de SyH.
- Gestionar elementos de protección personal (EPP) y documentación relacionada.
- Colaborar con los departamentos de Recursos Humanos y Medicina Laboral para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Cómo postularse
Los interesados en esta propuesta deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: nutricionservifood@yahoo.com
