Buscan licenciado en Seguridad e Higiene para empresa en San Juan

Una compañía local lanzó una búsqueda laboral para incorporar un profesional en Seguridad e Higiene. Exigen matrícula vigente, experiencia en el rol y carnet de conducir.

Hace 1 hora
La búsqueda está orientada a profesionales proactivos, con compromiso y capacidad para trabajar en equipo. Foto: Gentileza.

Una empresa sanjuanina abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo un licenciado o licenciada en Seguridad e Higiene, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de normas y garantizar la protección de los trabajadores en sus procesos internos.

Requisitos para el puesto

  • Título y matrícula vigente.
  • Carnet de conducir.
  • Experiencia comprobable en el rol.
  • Disponibilidad horaria.
  • Edad preferente entre 30 y 35 años.

Principales funciones

  • Cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene, incluyendo estándares HACCP e ISO.
  • Implementar ATS y programas de SyH.
  • Gestionar elementos de protección personal (EPP) y documentación relacionada.
  • Colaborar con los departamentos de Recursos Humanos y Medicina Laboral para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Cómo postularse

Los interesados en esta propuesta deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: nutricionservifood@yahoo.com

