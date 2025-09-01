Una empresa sanjuanina abrió una convocatoria laboral para sumar a su equipo un licenciado o licenciada en Seguridad e Higiene, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de normas y garantizar la protección de los trabajadores en sus procesos internos.

Requisitos para el puesto

Título y matrícula vigente.

Carnet de conducir.

Experiencia comprobable en el rol.

Disponibilidad horaria.

Edad preferente entre 30 y 35 años.

Principales funciones

Cumplir con las normativas de Seguridad e Higiene, incluyendo estándares HACCP e ISO.

Implementar ATS y programas de SyH.

Gestionar elementos de protección personal (EPP) y documentación relacionada.

Colaborar con los departamentos de Recursos Humanos y Medicina Laboral para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Cómo postularse

Los interesados en esta propuesta deben enviar su currículum vitae al correo electrónico: nutricionservifood@yahoo.com