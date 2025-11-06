La academia de gimnasia rítmica Minerva lanzó una convocatoria laboral para incorporar a su staff a una profesora o estudiante avanzada de Educación Física interesada en sumarse al equipo de trabajo.

El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde la institución detalló que la búsqueda está orientada a personas con vocación para la enseñanza, afinidad con el trabajo deportivo y disponibilidad para integrarse a las actividades de la academia.

Quienes deseen postularse pueden solicitar más información o enviar sus datos de contacto al número 2665032391, que figura en el flyer oficial de la publicación.