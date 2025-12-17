Este martes se realizó en San Juan el acto de entrega del Premio Provincial a la Calidad 2025, en su XVII edición, una distinción que reconoce la excelencia en la gestión de organizaciones públicas y privadas de la provincia. La ceremonia se realizó en el Auditorio Emar Acosta, ubicado en el edificio anexo de la Cámara de Diputados, y fue encabezada por el vicegobernador Fabián Martín.

Durante el evento, la Cámara de Diputados de San Juan y CIMAC Diálisis recibieron las máximas distinciones en las categorías de organismos públicos y sector privado prestador de servicios, respectivamente. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, empresarios y público en general.

Acompañaron al vicegobernador el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray; el director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, Martín Palisa; y el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, entre otros funcionarios.

La XVII Edición de este galardón culminó un riguroso proceso que incluyó un total de 65 organizaciones inscriptas.

En su discurso, Martín destacó la importancia de la calidad en la gestión tanto pública como privada y señaló que “cumplir con estándares de calidad implica capacitar, invertir y administrar con austeridad, con el objetivo de lograr mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos”. Además, remarcó el trabajo realizado desde la Cámara de Diputados para fortalecer la transparencia y mejorar la atención a la comunidad.

Por su parte, Palisa puso en valor la incorporación de criterios vinculados al uso eficiente del agua dentro del proceso de evaluación, subrayando la relevancia de la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible de la provincia. En tanto, Echegaray resaltó el crecimiento del programa y afirmó que se observa “una clara evolución en la madurez de los sistemas de gestión de calidad y un mayor compromiso institucional”.

La edición 2025 del Premio Provincial a la Calidad culminó un riguroso proceso de evaluación que contó con 65 organizaciones inscriptas, de las cuales 41 presentaron informes de autodiagnóstico, pertenecientes tanto al sector público como al privado.

Instituido en 2008 mediante la Ley Nº 971-F, el Premio Provincial a la Calidad se consolidó como una herramienta para impulsar la mejora continua y la profesionalización de los sistemas de gestión en la provincia. La iniciativa promueve valores como la integridad, la transparencia, la innovación y la participación, y en esta edición incorporó como novedad un apartado específico sobre la gestión del recurso hídrico.

En cuanto a los reconocimientos, en la categoría Organismos Públicos, la máxima distinción fue otorgada a la Cámara de Diputados de San Juan. Las menciones Oro correspondieron a la Oficina de Ejecuciones Fiscales del Poder Judicial y a la Municipalidad de San Martín; las menciones Plata al Programa Provincial de Inmunizaciones y a la Agencia Deportes San Juan; y las menciones Bronce a la Caja de Acción Social y a la División Enfermería del Ministerio de Salud.

En el sector privado prestador de servicios, el Premio Provincial a la Calidad fue para CIMAC Diálisis. La Mención Oro recayó en DAMS, la Mención Plata en Dreams y las menciones Bronce en ALADE Construcciones y Fiduciaria San Juan.

Finalmente, en la categoría de empresas proveedoras de bienes, la máxima distinción fue declarada desierta, aunque se otorgó una Mención Oro a Servifood. Tanto esta empresa como CIMAC Diálisis accederán en 2026 a un Aporte No Reembolsable para la certificación o recertificación de normas ISO 9001.