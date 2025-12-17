El llanto de Batata Clerc al recordar a Guillermo Vilas: “Le diría que lo extraño"

Una profunda emoción embargó a José Luis Clerc al recordar a Guillermo Vilas, dos de las máximas figuras históricas del tenis argentino. En una reciente entrevista con ESPN, Clerc, conocido como Batata, no pudo contener las lágrimas al hablar de su rival y amigo, reviviendo los años dorados en que representaron al país en la Copa Davis, siendo subcampeones en 1981 y semifinalistas en 1983.

El ex número cuatro del mundo definió a Vilas como “mi hermano tenístico, una persona que llevo dentro de mi corazón”. Clerc manifestó el impacto continuo que tiene la situación de Vilas en su vida personal, y conmovido, expresó: “No sabes lo que lo extraño...”. Subrayó la importancia de la carrera de Vilas para la propia trayectoria de Batata: “Y gracias a Dios que estuvo Vilas porque fue el uno y Batata fue el dos”.

En el tramo final de la conversación, Clerc reveló lo que le diría a Vilas en un hipotético reencuentro: “Le diría que lo quiero, que lo extraño, que me disculpe si alguna vez le falté el respeto, son muchas las veces que le falté el respeto, pero una en serio”. Batata reconoció la magnitud de la figura de Vilas, indicándole: “Fuiste un ídolo, fuiste un genio. Gracias por todo lo que hiciste por mi país, y gracias por todo lo que hiciste también por mí, porque si hiciste cosas por mi país lo hiciste por mí también”.

El tenista también recordó que la competencia y los malos momentos se borraron después de un gesto de apoyo: “Me emociona mucho porque se portó muy bien con un tema personal familiar, y para mí eso borró todo. Borró la competencia, los malos momentos. Es muy doloroso lo que está viviendo”. Aunque la relación estuvo marcada por una intensa rivalidad deportiva en el circuito, y Vilas llegó a admitir que, a pesar de que no se hablaban por tener diferentes formas de entrenar, siempre dejaron todo por el país, el vínculo se transformó en una amistad profunda con el tiempo.

Batata reiteró su anhelo: “Me gustaría que esté aquí conmigo, para que salgamos a comer y recordar las cosas positivas y no tan positivas”.

Respecto a la salud de Guillermo Vilas, esta permanece en estricto hermetismo por decisión de su familia, quienes buscan proteger su intimidad. Andanin, la hija mayor del extenista, explicó la postura: “Lo que intentamos hacer es mantener una postura de discreción y respeto, porque mi papá piensa más en las personas que lo quieren y siempre estuvieron ahí para él y trata de protegerlos, incluso más que a sí mismo”. Ella afirmó: “Él está muy bien, eso es lo que puedo decir, porque lo demás está reservado a la familia”, añadiendo que busca evitar que sus hermanos menores, de 13, 14 y 7 años, lean información que pueda hacerles daño en internet.