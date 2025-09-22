Tras la jubilación de la jueza María Josefina Nacif el mes pasado, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso para cubrir su lugar en la Sala IV de la Cámara Civil, uno de los cargos más codiciados del Poder Judicial provincial. En total, 42 postulantes se inscribieron para competir por el ascenso, entre ellos nueve jueces en funciones que buscan escalar a la segunda instancia judicial.

Los magistrados que actualmente ejercen como jueces y que figuran entre los inscriptos son: Roberto Farina, Pablo Oritja, Héctor Rollán, Luis César Arancibia, y Humberto Conti Picco, todos pertenecientes al fuero civil de Primera Instancia; Walter Otiñano**, también del fuero civil; Esteban de la Torre y Marianela López, jueces de Familia y Adriana Tettamanti, quien actualmente integra el fuero Contencioso Administrativo.

La lista de inscriptos también incluye nombres conocidos en Tribunales, como la asesora de Menores Soledad Medina, los abogados de Fiscalía de Estado Marcelo Saffe Spesia y Pablo Puleri, y Rubén Lloveras, abogado del Arzobispado. Otro apellido resonante es el de Pablo Guillermo De Sanctis Coca, hijo de un miembro actual de la Corte de Justicia.

Con la publicación oficial de los inscriptos, se abre el período para la presentación de la documentación respaldatoria y la etapa de impugnaciones entre los aspirantes. Posteriormente, el Consejo de la Magistratura, presidido por el cortista Juan José Victoria, llevará adelante las entrevistas personales para conformar una terna, que será enviada a la Legislatura provincial para su tratamiento y votación.

El puesto de camarista civil no solamente representa un importante ascenso en la carrera judicial, sino también un cargo altamente jerárquico y bien remunerado, cuya función clave es revisar y resolver los fallos emitidos en primera instancia. Por esa razón, es considerado un lugar de poder dentro del esquema judicial, solo por debajo de los miembros de la Corte.

Lista completo

N.º Apellido Nombre

1 Rossomando María Noel

2 Olmos Marcela Fabiana

3 Espin Rodríguez Daniela Agustina

4 Farina Roberto Pablo

5 Pandiella Juan Carlos

6 Basualdo Pérez Ana María

7 Oritja Pablo Nicolás

8 Matus Ahumada Carlos Eduardo

9 Rollán Héctor Rafael

10 Bastias Posatini Mariana

11 Arancibia Luis César

12 Soberbio Patricia Ximena

13 De Los Ríos Piola María Cristina

14 De La Torre Esteban Sebastián

15 Lanciani Brisson Alejandro Daniel

16 Bernard Oscar Andrés

17 Conti Picco Humberto Joel

18 López Malberti Rodolfo Andrés

19 Riveros Eduardo Daniel

20 Sánchez Mestre Ramiro Martín

21 Andrada Doblas Leonardo Javier

22 Puleri Pablo Daniel

23 Aguiar Pacheco Javier Eduardo

24 Otiñano Walter Ramon

25 Cabral María Victoria

26 López Marianela

27 López Nelson Edgardo

28 Saffe Spesia Marcelo Luis

29 Costantini Francisco José Antonio

30 Medina María Soledad

31 Sala Sarmiento María Romina

32 Caldentey Moya María Fernanda

33 Toro Carlos Alfredo Abel

34 Rodríguez Rosas Washington Horacio

35 Olguín Myrian

36 Tettamanti Adriana Verónica

37 Olivera Roberto Carlos

38 González Chaul Gustavo Mario

39 Ramos Rojas Ruth Gabriela

40 Balmaceda Yapur Verónica Inés

41 Lloveras Rubén Eduardo

42 De Sanctis Conca Guillermo Pablo