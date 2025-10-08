El humorista Camilo Nicolás se presentará en la ciudad de San Juan el próximo sábado 11 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Oscar Kümmel. El show promete ofrecer un repertorio completo que incluirá stand up, personajes e improvisación, conformando lo que se anuncia como el espectáculo más ambicioso de su carrera.

La propuesta combina segmentos preparados con segmentos de improvisación donde el público podrá participar como co-creador de los contenidos. Según la descripción del evento, esta parte improvisada surge porque "Camilo se olvidó de escribir una parte de su show", generando una dinámica donde ni el propio artista sabe qué ocurrirá en escena.

Publicidad

La producción cuenta con dirección de Diego Rinaldi y una puesta en escena que incorpora elementos tecnológicos como pantallas y música original. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Hoffmann Instrumentos Musicales y el sitio web de Entrada Web, donde los interesados pueden adquirir sus localidades para la función.

El espectáculo será una experiencia de humor continuo donde, según adelantan los organizadores, al público "le van a doler las costillas de las carcajadas". La presentación forma parte de la gira "A Fondo" que el comediante está desarrollando en diferentes ciudades.