Camila, la hermana de Thiago Medina (ex Gran Hermano), se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, arriesgándose a enfrentar conflictos policiales a futuro. Esto ocurre luego de que el ex participante fuera dado de alta tras 28 días de internación.

La influencer, quien ya era generadora de contenidos, utilizó su historia de Instagram para publicar una de las fotos hot que se tomó en un jacuzzi la semana pasada. El objetivo del posteo era promocionar un casino online.

La propuesta de Camila a sus seguidores fue directa, invitándolos a registrarse en la plataforma de juegos de azar con el mensaje: “Hola vengo de parte de Cami. Quiero mi usuario con mi regalito del 30%”.

La polémica alrededor de esta difusión se da en medio de los allanamientos que ya sufrieron varios ex concursantes de Gran Hermano. La difusión de este tipo de aplicaciones que “no están regulados por la ley” podría costarle un allanamiento a Camila, tal como les sucedió a Joel Ojeda y Catalina Gorostidi.