La Brigada de Investigaciones Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, detuvo a Maicol Alfredo Varela, alias “El Mala Suerte”. El sujeto tenía un pedido de captura vigente desde abril de 2024 y era buscado en distintas zonas del departamento Chimbas.

La investigación que permitió dar con su paradero se inició en agosto de este año. A partir de distintas tareas de campo, los efectivos ubicaron al prófugo y solicitaron una orden judicial para su detención.

El operativo se concretó con la intervención del Primer Juzgado de Ejecución Penal, que autorizó el procedimiento. Varela fue detenido en una vivienda ubicada en el barrio 19 de Noviembre, donde los agentes lo redujeron sin incidentes.

El detenido cuenta con un amplio prontuario y está vinculado a varios delitos contra la propiedad. Tras su captura, quedó alojado en los calabozos de la División Delitos y posteriormente será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir su condena.