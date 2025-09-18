El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando un cambio significativo en las condiciones meteorológicas para el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre de 2025, caracterizado por la llegada del viento Zonda seguido del ingreso de vientos del Sur.

Para la jornada del jueves 18, se prevé un día con temperaturas elevadas, alcanzando una máxima de 30°C durante la tarde bajo un cielo parcialmente nublado. El viento comenzará con dirección sur en la mañana, rotando al oeste hacia la tarde y la noche. Este cambio en la dirección del viento anuncia la llegada del fenómeno Zonda, que se hará presente con vientos de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la noche. No se esperan precipitaciones.

El viernes 19 de septiembre se presenta como un día ventoso, con condiciones que evolucionan rápidamente. Durante la madrugada, persistirá el viento Zonda, con dirección oeste y ráfagas intensas. Sin embargo, en el transcurso de la mañana, se pronostica un marcado cambio en la dirección del viento, que rotará al sur, marcando el ingreso de los vientos fríos. Este evento se extenderá durante toda la jornada, con vientos sostenidos entre 23 y 31 km/h y ráfagas constantes que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Las temperaturas reflejarán este cambio, con una máxima de 25°C durante la tarde, significativamente más baja que el día anterior.