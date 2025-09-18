El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inició trabajos de relevamiento para instalar aires acondicionados en los edificios escolares que lo requieran. La iniciativa busca mejorar la climatización de los establecimientos ante las altas temperaturas que se registran en la provincia.

Ariel Villavicencio, secretario de Infraestructura, explicó a DIARIO HUARPE que se están realizando relevamientos para identificar las necesidades específicas de cada escuela. “La educación es una prioridad para nuestro gobernador y estamos atendiendo las necesidades de los edificios escolares. Nos queda poco tiempo antes de que terminen las clases, por eso estamos trabajando en anticipar estas mejoras”, señaló.

“Sabemos que las condiciones climáticas en San Juan, tanto de calor como de frío, son bastante extremas. Entre las tareas que estamos incorporando, estamos priorizando la posibilidad de instalar aires acondicionados en todos los edificios”, comentó el funcionario.

El plan no solo contempla la instalación de los equipos, sino también la adaptación de las instalaciones eléctricas, ya que en muchos casos se requieren obras adicionales para garantizar que los aires acondicionados funcionen de manera segura y eficiente. “No se trata solo de colocar un aparato eléctrico, sino de acondicionar toda la instalación para climatizar correctamente los edificios”, explicó Villavicencio.

Además de la climatización, los relevamientos incluyen obras de saneamiento, como descargas pluviales y sanitarias, y el abastecimiento de agua. El objetivo es abordar las necesidades más urgentes de infraestructura en los edificios públicos de la provincia, priorizando tanto la seguridad como la comodidad de estudiantes y personal educativo.

“En aquellos edificios donde la potencia eléctrica lo permite, ya estamos incorporando los aires acondicionados. Este es uno de los ejes de los primeros relevamientos, y vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de escuelas posible con mejoras en ventilación y climatización”, afirmó Villavicencio.

Villavicencio indicó que la intención es garantizar que la ventilación y climatización de los edificios mejore de manera integral antes de fin de año.