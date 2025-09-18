Un vecino de San Juan se convirtió en uno de los ganadores del Quini 6 al acertar cinco números en la modalidad "Siempre Sale". El sorteo corresponde al concurso N° 3305, realizado el miércoles 17 de septiembre de 2025.

El apostador acertó a los números 03 - 09 - 17 - 19 - 21, quedando fuera únicamente el número 12, lo que le permitió acceder al premio. El ticket fue comercializado en la Agencia 93, ubicada en el departamento Capital.

El monto del premio asciende a $3.656.106, que deberá ser reclamado antes del 2 de octubre de 2025, fecha en la que prescribe el cobro.

El Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe, es uno de los juegos más populares del país, con sorteos que reparten millonarios pozos en distintas modalidades. En este caso, la modalidad "Siempre Sale" aseguró que el dinero quedara en manos de un apostador sanjuanino.