La tranquilidad del Barrio La Quebrada se vio alterada en la madrugada de hoy por un robo agravado por efracción y lesiones leves. Sin embargo, la rápida acción de un ciudadano y la intervención policial permitieron la aprehensión de un delincuente en el mismo lugar de los hechos, según informó la Subcomisaría B° Ansilta.

El detenido fue identificado como Castro Pablo Gabriel, de 31 años, quien, además, cuenta con un "frondoso prontuario". La captura se produjo después de que un vecino lo sorprendiera en el techo de la vivienda a la que había ingresado. Acto seguido, se inició una persecución y un forcejeo que culminaron con la reducción del sospechoso.

Según los testimonios de los testigos, Castro Pablo Gabriel habría accedido a la propiedad causando daños en puertas y ventanas antes de sustraer varios objetos. El damnificado realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades.