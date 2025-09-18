En un anuncio sin precedentes realizado desde la Casa de San Juan en Buenos Aires, el gobernador Marcelo Orrego confirmó que la provincia se convertirá en la capital mundial del triatlón en 2026 al ser la única ciudad en el mundo que albergará las tres distancias oficiales de la emblemática franquicia Ironman: 70.3, 5150 y Full. Este logro histórico posiciona a San Juan como un epicentro deportivo de relevancia global y representa una oportunidad estratégica para el desarrollo turístico y económico.

Durante el año 2026, San Juan será escenario del Ironman 5150, la distancia olímpica; el Ironman 70.3, conocido como el medio Ironman; y el muy esperado regreso del Ironman Full (140.6), considerada la distancia reina del triatlón. Las fechas ya están definidas: el Ironman 70.3 se realizará el 29 de marzo, el Ironman 5150 el 30 de octubre, y el Ironman Full el 1 de noviembre. Es importante destacar que estas competencias se llevarán a cabo en fechas que suelen considerarse de temporada baja para el turismo local, lo que maximiza la oportunidad de atraer visitantes internacionales y potenciar la actividad en esos períodos.

Publicidad

El impacto de este calendario de eventos es sumamente significativo. Ruben Sciutto, gerente de Ironman Argentina, enfatizó que esta combinación de pruebas es histórica a nivel mundial y anticipó la llegada de atletas y visitantes extranjeros, estimando que más de 10.000 personas visitarán San Juan en esas fechas. La experiencia previa del Ironman 70.3 ya demostró un fuerte atractivo, con un 35% de los inscriptos provenientes de otras regiones y países, y una ocupación hotelera del 65%. Se espera que la inclusión del Ironman Full potencie aún más la afluencia de turismo internacional.

El gobernador Orrego destacó que este evento es una oportunidad invaluable para "mostrar a San Juan en sus distintas facetas", no solo la deportiva —que considera una verdadera política de Estado— sino también sus recursos naturales, su gastronomía, su idiosincrasia y, en definitiva, la identidad de cada uno de los sanjuaninos. La realización de las tres distancias Ironman generará un impacto positivo en la economía local, la promoción turística y el desarrollo deportivo de la provincia y el país.

Publicidad

Además de las competencias, la Expo Ironman se establecerá como un punto de encuentro clave para marcas y empresas vinculadas al triatlón, fomentando el networking y el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio. Se anticipa la concurrencia de autoridades gubernamentales, representantes de Cancillería, sponsors nacionales e internacionales, empresarios, triatletas de élite y amateurs, y miembros del Comité Olímpico y del deporte nacional.

Este logro posiciona a San Juan junto a Brasil y Valdivia como las únicas tres ciudades sudamericanas en albergar la prueba máxima del triatlón internacional. El origen del Ironman se remonta a un desafío en Hawái, donde militares combinaron natación, ciclismo y una maratón para crear la prueba más exigente, dando origen a la emblemática competencia que hoy llegará en todas sus formas a San Juan.