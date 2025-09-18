El viernes 19 de septiembre a las 23.30 horas se realizará el primer homenaje oficial en San Juan al músico Ricardo Iorio, fundador de Hermética y una de las figuras fundamentales del metal argentino. El evento tendrá lugar en el Bar del Titi bajo la producción de La Bestia Rock.

La velada se presenta como un tributo al legado musical y cultural del artista, caracterizado como una noche de "resistencia, cultura y metal nacional". El show buscará recorrer las enseñanzas plasmadas en sus letras a través de un repertorio cargado de lo que los organizadores describen como "fuerza, memoria y música que no se olvidan".

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles bajo la modalidad dos por $15.000, mediante reserva al teléfono 2646615477 o a través de los integrantes de la banda organizadora. El evento marca el primer reconocimiento de estas características en la provincia desde el fallecimiento del músico, convocando a los seguidores a celebrar su influencia en la escena metalera local y nacional.