Champions League: hora y cómo ver Newcastle vs. Barcelona

La Fase Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 se pone en marcha y trae consigo un atractivo cruce de la primera jornada: Newcastle United recibirá al FC Barcelona en el St. James’ Park. El encuentro se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 16:00 horas (Argentina, Uruguay y Chile) y las 14:00 (Colombia, Perú y Ecuador), con transmisión exclusiva en vivo a través del Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene la misión de empezar con el pie derecho en el torneo continental. Después de una decepcionante actuación en la Champions anterior, el Barça busca que esta temporada marque su esperado retorno a los planos estelares de Europa. El equipo catalán llega con buen ritmo, avalado por el rendimiento que ha mostrado en el inicio de LaLiga, donde se ubica segundo tras golear 6-0 a Valencia en su último compromiso.

Publicidad

El Newcastle no ha tenido un inicio de temporada particularmente fuerte, registrando solo una victoria en sus primeros cuatro partidos, aunque llega a este duelo tras un triunfo 1-0 ante Wolverhampton por la Premier League. El equipo inglés, si bien lamenta la baja de su excañonero Alexander Isak, cuenta con una estructura de medio campo hacia adelante capaz de generar peligro. Nombres como Bruno Guimaraes y Sandro Tonali, junto a los atacantes Nick Woltenmade y Anthony Elanga, buscarán explotar cualquier punto débil de los catalanes.

Partidazo en la Champions Laegue

Por el lado del Barcelona, una de las principales incógnitas del técnico Flick se centra en la elección de su centrodelantero. Con Lamine Yamal y Raphinha fijos en las bandas, la decisión pasa por mantener a Ferran Torres en el eje del ataque o recurrir a la jerarquía y el instinto goleador de Robert Lewandowski, un delantero letal en las noches de Champions. El último antecedente entre ambos equipos data de la Fase de Grupos de la edición 2002/2003, cuando el Barcelona se impuso en los dos partidos (3-1 en España y 2-0 en Inglaterra).

Publicidad

El partido en el St. James’ Park no solo será el pistoletazo de salida para ambos clubes en esta edición, sino también una prueba de fuego para el Newcastle, que debe demostrar si, a pesar de su arranque irregular, tiene la plantilla para competir con uno de los gigantes de Europa. Por su parte, el Barcelona está obligado a dar un paso al frente desde el primer minuto, dejando claro que su objetivo es pelear por el título de la competición.