El futuro de Agua Negra volvió a estar en el centro del diálogo bilateral. El cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, confirmó que las gestiones para optimizar el túnel continúan y que existe una clara intención de ampliar los plazos de apertura del cruce, clave para la integración entre San Juan y la Región de Coquimbo.

“Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará”, expresó a DIARIO HUARPE. En esa línea, destacó que el deseo de concretar esta megaobra “no impide que la relación entre Argentina y Chile, y en particular entre San Juan y la Cuarta Región, se mantenga sólida como hasta ahora”.

El diplomático remarcó que tanto en un lado como en el otro de la cordillera existe expectativa por la conectividad: “Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo”, aseguró.

De cara a la próxima temporada, la intención de ambos países es anticipar la apertura del paso. “Siempre se busca abrir antes y cerrar más tarde, porque eso es lo que necesitan las comunidades y el comercio. A medida que el camino esté más expedito, ese objetivo será posible”, explicó Schiavone.

Respecto a los avances en infraestructura, indicó que en el lado chileno las tareas ya se pusieron en marcha: “Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor”.

En cuanto a los trabajos del lado argentino, Schiavone reconoció que aún no se iniciaron: “Tengo entendido que desde aquí todavía no, pero hay voluntad de comenzar. Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año”.