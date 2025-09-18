La jornada financiera en Argentina comenzó con un panorama sombrío para los activos nacionales. Los bonos soberanos globales denominados en dólares experimentaron fuertes caídas, superando el 2% en las primeras horas de operación. Este desplome se produce como una respuesta directa al revés legislativo que sufrió el Gobierno nacional en la jornada de ayer.

Como resultado, el riesgo país, una medida clave de la percepción de riesgo por parte de los inversores y calculada por el EMBI+ de JP Morgan, sumó 11 puntos y se ubicó en 1.311 unidades. Esta cifra profundiza la tendencia negativa observada en los activos argentinos durante las últimas semanas.

Según un relevamiento matutino, los precios de los bonos globales reflejaron bajas significativas en el arranque del día. El Global 29 cotizó a 21,43 y 69,12, el Global 30 a 20,25 y 65,38, el Global 35 a 16,11 y 51,45, mientras que el Global 38 registró 17,12 y 54,53. Completan la serie el Global 41 con 15,55 y 48,68, y el Global 46 con 15,79 y 50,35. Todas estas referencias acompañaron caídas que oscilaron entre el -1,71% y el -2,34%.

Las recientes votaciones legislativas constituyen un nuevo revés para el oficialismo, un factor que inyecta incertidumbre y acentúa la presión sobre los precios de los bonos. Los inversores están evaluando el margen de maniobra de la actual administración en el complejo escenario político.