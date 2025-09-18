Una intensa búsqueda se ha puesto en marcha en Pocito luego de que vecinos de la zona de Calle 17 y Alfonso XIII alertaran sobre un posible incidente en un canal. Durante la madrugada de este jueves, los residentes escucharon gritos desesperados de una persona pidiendo ayuda, provenientes del cuerpo de agua que atraviesa el lugar.

La situación ha generado una rápida movilización de las autoridades. Desde la Justicia se ha expresado que se está investigando a fondo lo ocurrido y que, desde las primeras horas de la madrugada, se han realizado rastrillajes exhaustivos tanto en la zona como en el canal. Sin embargo, hasta el momento, estas labores no han arrojado resultados positivos. Diferentes patrullas policiales han sido desplegadas en el lugar para colaborar con las tareas de búsqueda.

Un factor que complejiza la investigación es la falta de información sobre la identidad del hombre. Hasta el momento, nadie ha presentado una denuncia formal por la desaparición de una persona que pudiera estar vinculada a este hecho. Además, las autoridades tampoco tienen certeza sobre dónde cayó exactamente la persona al canal.