La Selección Argentina de vóley masculino ha protagonizado una gesta memorable al vencer a Francia, el actual bicampeón olímpico, y asegurar su paso a los octavos de final del Mundial que se celebra en Filipinas. Con este contundente triunfo de 3 a 2, la Albiceleste no solo avanza en la competición, sino que también elimina a uno de los equipos más poderosos del panorama internacional.

El partido fue una verdadera batalla en la cancha, con sets que reflejaron la intensidad del encuentro: Argentina se impuso con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y un decisivo 15-12. La victoria fue crucial, ya que Argentina "tenía la obligación de ganar para seguir en carrera en el Mundial", un objetivo que logró con creces.

La figura descollante del encuentro fue Luciano Vicentín, quien lideró el ataque argentino con 22 puntos. Lo siguió de cerca Palonsky, con 17 unidades. Por parte del equipo francés, el mejor anotador fue Clevenot, con 16 puntos. Además, hubo representación sanjuanina en el equipo, con Matías Sánchez y Manuel Armoa sumando minutos en cancha como suplentes durante el cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, Argentina no solo se clasifica, sino que lo hace de manera impecable, ganando los tres partidos de su zona y dejando una fuerte impresión en el torneo. La Selección terminó en el primer lugar de la Zona C, mientras que el segundo boleto para los octavos de final de este grupo fue para Finlandia".

Ahora, la Albiceleste se prepara para un nuevo desafío, esperando conocer a su próximo rival en octavos de final. El equipo argentino se enfrentará al segundo clasificado de la Zona F, posición que se definirá en un enfrentamiento directo entre Italia y Ucrania.