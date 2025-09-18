En el popular segmento Yo Cocino del programa Yo Te Invito, transmitido por Huarpe TV (TDA 19.2) y la plataforma KICK, la reconocida cocinera Cinthia Soria deslumbró con una receta que busca incluir a todos en el mundo de la repostería, esta vez fue el turno de las populares galletas pepas con forma de corazón. Con un enfoque en la simplicidad y la economía, Soria enfatizó que, "cocinar algo rico y vistoso está al alcance de todos", sin necesidad de ingredientes difíciles de conseguir ni de técnicas complejas.

La propuesta de Cinthia Soria para estas pepas va más allá de lo tradicional, presentando una nueva versión de la receta clásica que las hace aún más accesibles. "No solo es rica, sino que es bonita", comentó la chef al presentar sus creaciones, destacando su atractivo visual con un corazoncito de dulce de membrillo perfecto para celebrar la primavera o cualquier momento especial.

La clave de su facilidad y economía radica en los ingredientes y el proceso. "Son facilísimas las recetas como todas", explicó Soria. Además, recalcó: "parece que siempre digo que todas las recetas son fáciles, pero de verdad llevan muy poquitos ingredientes, ya que cuenta con ingredientes que siempre tenemos en la casa a mano así que son muy fáciles de hacer y muy ricas". Esta filosofía es el pilar de su sección: "es lo que trato de transmitir, si yo puedo cocinar vos también podrías hacerlo en casa".

Secretos de la nueva versión

Un detalle importante de esta versión es que no lleva manteca, sustituyéndola por aceite, lo que las convierte en una opción más económica y accesible. Esta adaptación incluso surgió de una necesidad particular: "me las pidieron para una un libro que se presentaba en la facultad y me pidieron un menú especial para gente que no pudiera consumir lactosa entonces como que me puse a pensar dije hay de para todos de todos los así como hay celíacos hay intolerantes a la lactosa y bueno y reversioné entonces quitándole la manteca y otras cosas para que sea como para todos y me encantó la receta quedó superbien claro mucho más fácil y más económico porque la manteca es bastante más cara así es". El uso de harina leudante también simplifica el proceso y contribuye a la textura final.

Cinthia compartió trucos esenciales durante la preparación, como rallar el cítrico elegido (limón, por ejemplo) directamente sobre el azúcar para que este "absorba todos los aceites de las esencias" y potencie el sabor. También recomendó integrar los ingredientes sin amasar en exceso para no activar el gluten y evitar que las galletas queden duras. El aceite, según su experiencia, contribuye a que la masa quede "un poquito más esponjosita". Para la característica forma de corazón, Soria explicó qué se puede hacer fácilmente con los dedos o con la parte de atrás de una cucharita, cavando un poco la masa para que el dulce de membrillo quede contenido y no se salga durante el horneado.

Las pepas de Cinthia Soria no solo son un festín para el paladar, sino también una invitación a perder el miedo a la cocina. "Queda la verdad espectacular así que háganla en casa que es superfácil", afirmó la cocinera, asegurando que en aproximadamente media hora se pueden tener listas entre 15 y 18 galletas.

Cinthia Soria concluyó: "me alegro de que les haya gustado que hayan experimentado la sensación del dulce para que vean que no es nada complicado superfácil y superconómicas".

Por último, para quienes deseen seguir sus deliciosas creaciones y aprender más de su pastelería, pueden encontrarla en Instagram como @cremadelcielo.pasteleria

Ingredientes para las Pepas de Corazón: