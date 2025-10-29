Un simple gesto tradicional se convirtió en el centro de una historia que sorprendió en las redes sociales. Durante un casamiento civil en Lomas de Zamora, la tradicional lluvia de arroz tuvo un desenlace inesperado: un grano impactó directamente en el oído del novio, obligándolo a acudir de urgencia a la guardia de un hospital.

El episodio fue registrado por Agostina (@cieloagostina1_) y compartido en TikTok, donde rápidamente alcanzó más de 628 mil visualizaciones y más de 14 mil “me gusta” en apenas 24 horas. La autora del video describió con humor el momento: “POV: Te casas y te entra un arroz en el oído”, y agregó: “Cosas que quedarán para el recuerdo jajaja”.

En las imágenes se ve al novio esperando atención médica mientras el resto de los invitados mantiene el ánimo festivo. “Y terminás en la guardia (todos se reían de él)”, escribió Agostina, subrayando que el incidente se tomó con humor.

La publicación generó más de 250 comentarios, donde los usuarios compartieron risas, reflexiones y experiencias similares. Algunos cuestionaron la forma en que se lanzó el arroz, mientras otros bromeaban sobre protegerse en futuras bodas: “Para mi casamiento me pondré tapones para oídos jajaja”. También surgieron debates sobre el desperdicio del alimento y la manera correcta de arrojarlo: “El arroz se tira al cielo, no con esa violencia hacia los novios”.

Lejos de empañar la jornada, el incidente se convirtió en una anécdota viral que resonó dentro del universo de historias matrimoniales en redes sociales, demostrando que incluso los ritos más tradicionales pueden sorprender.