El camarógrafo Facundo Tedeschini relató cómo fue agredido y detenido por la Policía Federal mientras trabajaba cubriendo la protesta de activistas de Greenpeace por la reforma de la Ley de Glaciares 26.639 cerca del Congreso.

Tedeschini explicó que estaba grabando junto a la reja del estacionamiento, con el cable de su cámara enredado entre los agentes, lo que le impidió retroceder cuando la policía empezó a avanzar. “Yo tenía el cable al lado de la cámara y… no podía retroceder porque tenía el cable”, dijo.

Según su testimonio, los efectivos comenzaron a empujarlo sin aviso y, ante su intento de proteger la cámara, fue tirado al suelo. “Me agarraron entre 5 o 6 y me llevan para adentro. Me patean y tiran gas pimienta”, relató, detallando que incluso siguió grabando desde el piso antes de ser reducido.

Tedeschini aseguró estar cubriendo su labor periodística y no obstruyendo el operativo cuando resultó lastimado en el brazo, la pierna, la muñeca y la cara.

El camarógrafo fue detenido por la Policía Federal Argentina durante el operativo de represión, que también incluyó gas pimienta contra periodistas y la detención de activistas que saltaron la reja del Congreso.

Si bien las autoridades inicialmente señalaron que Tedeschini habría herido a un policía (justificación que motivó su detención), la Justicia revisó las imágenes y ordenó su liberación tras constatar que fue él quien sufrió las agresiones mientras cumplía su trabajo.

Tras ser liberado, Tedeschini fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde le realizaron estudios médicos. A pesar de los golpes y haber sido expuesto a gas pimienta, indicó que estaba “bien” y bajo atención médica.

La agresión y detención de un trabajador de prensa en ejercicio de su labor generó reacción en medios y sectores políticos, que piden investigar el accionar policial y garantizan la protección de la libertad de prensa.