En una sesión caliente, el oficialismo de Mendoza aprobó en Diputados la Declaración de Impacto Ambiental para que empiece la exploración en el yacimiento de cobre Cerro Amarillo. Desde una perspectiva técnica fue un logro moderado: aceptaron que empiecen a hacer los primeros cateos en Malargüe para saber si hay mineral y en qué cantidad. En términos políticos, fue relevante porque fue el primer positivo que logró el gobernador Suárez para un avance minero desde que tuvo que derogar los cambios a la ley 7722 que prohíbe la minería metalífera.

Desde San Juan, la noticia fue recibida con cautela. Empresarios variaron entre "positivo, pero recién es un primer paso" a decir simplemente que todavía está "verde" el avance de la industria minera en Mendoza. DIARIO HUARPE habló con referentes del sector local sobre qué esperan tras este resultado en la Legislatura y si anticipan un impacto en San Juan. Si Mendoza es realmente un competidor o si reforzará la industria local.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cerro Amarillo es un proyecto con potencial, pero inexplorado de pórfidos de cobre. Está en la misma formación que algunas minas de cobre chilenas y es similar a algunos yacimientos sanjuaninos. Pero los estudios que hay no indican si existe en calidad y cantidad como para iniciar una explotación. Por eso, por el momento, lo que buscan en iniciar perforaciones con diamantinas para conocer la riqueza de la zona.

Lo que aprobó la legislatura mendocina es el inicio de la exploración, donde extraerán muestras del terreno. Foto gentileza.

La situación del proyecto está en fase preliminar. Comparado con San Juan, el potencial minero mendocino está inexplorado. En la provincia existen más de 15 exploraciones activas de cobre, cinco de estas muy avanzadas como son Altar, Filo del Sol, Los Azules, Pachón y Josemaría, este último con la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) para explotar aprobada, aunque con dilaciones respecto al inicio de las obras.

Esto podría significar que, en caso de que Mendoza empiece la búsqueda de mineral, San Juan podría convertirse en un exportador de conocimientos y servicios. Pero no necesariamente este será el escenario, según los empresarios locales.

Wbaldino Acosta, presidente de la Cámara de Perforistas de San Juan, explicó que la industria de exploración en Mendoza no es tan nueva. “Ellos cuentan con muy buenos profesionales y también con empresas que ya venían trabajando en el petróleo. Hay dos empresas grandes mendocinas que hoy trabajan en San Juan y también los capitales extranjeros empezaron teniendo su base allá”, aclaró.

Publicidad

Esto responde a un reclamo histórico que existe entre los locales: si bien no hay desarrollo de minería en Mendoza, la provincia vecina reportó ingresos debido a que empresas que trabajaban en San Juan se instalaron al sur del control de San Carlos.

Para Acosta, que presta uno de los servicios con más demanda de la industria minera de exploración como son las perforaciones, puede haber una ventaja directa en que inicie Cerro Amarillo. “Si el trabajo lo realizan empresas mendocinas hay más posibilidades de que en San Juan haya aún más posibilidades para las locales”, analizó. El balance para el empresario es bueno a pesar de estos grises. “Siempre es una buena noticia que se desarrolle la minería”, concluyó.

Otro referente en la exploración minera es Ricardo Martínez, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan. Para el geólogo, la noticia es buena, pero puso paños fríos. “Que la Legislatura haya aprobado la exploración es un avance, pero todavía no se desata el nudo, que está en el poder político”, anticipó.

Para Martínez es pronto para pensar en un impacto directo en San Juan. “No nos falta nada en exploración, es donde más se avanzó, con muchas empresas que están trabajando desde hace años y proveedores desarrollados”, aclaró.

San Juan es el principal destino de exploración del país, pero no abre una mina nueva desde 2012.

Si bien en un futuro piensa que podría haber una sinergia entre las provincias que podría ser beneficiosa, por ahora su postura es que San Juan debe enfocarse en que los proyectos avancen a un siguiente paso. “Necesitamos explotación y para eso es necesaria la seguridad jurídica y mejoras en las normas para que las empresas tengan confianza y puedan seguir trabajando”, opinó.

El geólogo agregó que donde sí se ve un impacto directo e inmediato es en el país, porque que Mendoza apruebe esto hace que “se ponga en línea con un desarrollo a nivel país y le da jerarquía a una ley a nivel nacional como es el Código de Minería”. Esto debido a que la provincia vecina tiene una ley que impide el desarrollo de proyectos metalíferos, a contramano de la norma nacional.

El proyecto tuvo resistencia de agrupaciones ambientalistas y legisladores, pero consiguió la aprobación. Foto gentileza.

En esta misma línea se ubicó Hugo Goransky, miembro de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial de San Juan, quien remarcó que “todo lo que genere trabajo y producción es positivo. Acá no se trata de San Juan, Mendoza, Catamarca o La Rioja, sino de la industrialización de la Argentina”. El empresario sanjuanino integra la Comisión de Minería de la UIA y dijo que desde ahí “bregamos por una política minera nacional” y consideró que el hecho de que Mendoza de un primer paso, también refuerza el código nacional.

“Cada provincia tiene autonomía con respecto a sus licencias respecto a la minería y la experiencia de San Juan puede ayudar mucho a una provincia como Mendoza”, aseguró. Agregó que la provincia es “muy generosa” y que gracias a visitas de empresarios y legisladores mendocinos a explotaciones mineras sanjuaninas también se destrabó la situación.

Una licencia social frágil

Por ahora, coinciden todos los representantes del sector minero, la noticia es buena, pero no hay muestras de una gran expectativa y en San Juan no esperan un cambio. Las respuestas más enérgicas llegaron de parte de quienes dicen que no debía aprobarse la exploración. Algunos referentes ambientalistas incluso aseguran que esto es “abrir la puerta a lo que prohíbe la ley 7.722”, como aseguró el diputado del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto.

En la provincia vecina ya hubo intentos de avanzar hacia una activación de la minería que fracasaron por la postura de amplios sectores sociales en contra. La licencia social, ese bien que ahora mide entre los inversores al mismo nivel que la calidad de la mineralización, no es un hecho aunque la Legislatura haya aprobado este primer paso.

DIARIO HUARPE dialogó con el diputado mendocino José Luis Ramón, uno de los que votó en contra de la Declaración de Impacto Ambiental de la exploración, quien sostuvo su postura. “No estamos yendo a ver qué pasa, se está avanzando en explotar la mina”, sostuvo el mendocino.

Si bien por ahora los trabajos proyectados son perforaciones con diamantinas, que son de bajo impacto, ya que no se movilizan volúmenes de roca, para Ramón esto tampoco debería hacerse en la zona a explorar. “Este proyecto coincide con una zona con glaciares del inventario del Inaglia”, argumentó. “No queremos que se avance por un lobbie de pocos empresarios que dicen que el modelo mendocino está agotado para poder imponer esta industria”, agregó.

Si bien los argumentos de Ramón con respecto a la interacción con glaciares y uso de sustancias prohibidas fueron contestados por autoridades provinciales y nacionales, que detallaron que la exploración no afectará el entorno, el diputado remarcó que todavía no se dieron tampoco las condiciones sociales, algo en lo que coinciden desde algunos sectores mineros.

En diálogo con este medio dijo que antes de que se dé cualquier actividad es necesario un trabajo transparente, participación ciudadana y consenso. Quienes apoyan el proyecto aseguran que la primera la dan los técnicos involucrados y la participación el paso por la Legislatura provincial.

La duda está con respecto al consenso y la licencia social. En la actualidad los inversores mineros pueden preferir un yacimiento con menos cobre u oro si tienen aceptación ciudadana a uno más rico, pero con conflictos sociales.

Para Ramón ni siquiera en un departamento minero como es Malargüe hay un acuerdo real. “Hay muchos que están a favor y muchos otros, la mayoría, que no”, argumentó el diputado. Si realmente esto es así y Mendoza avanzó nuevamente en una ley, pero no consiguió el apoyo ciudadano, entonces la mirada más conservadora de los empresarios sanjuaninos se cumplirá: todavía no se desata el nudo.