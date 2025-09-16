La Champions League arranca este martes con la expectativa puesta en la participación de jugadores argentinos en varios encuentros. El duelo más atractivo de la jornada será el que protagonizarán el Real Madrid de Franco Mastantuono y el Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi. El juvenil surgido en River afrontará su primera experiencia en el torneo continental, aunque todavía no está confirmado si será titular. En los Merengues se destaca el regreso de Jude Bellingham, recuperado tras una operación en el hombro.

Otro cruce con presencia nacional será el del Tottenham de Cristian “Cuti” Romero contra el Villarreal de Juan Foyth, mientras que en Portugal, el Benfica de Nicolás Otamendi enfrentará al Qarabağ de Marruecos.

Publicidad

Esta será la segunda edición bajo el nuevo formato de 36 equipos, que reemplazó la fase de grupos por una tabla general. Cada club disputa ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) frente a rivales distintos, con la meta de acceder a los octavos de final. Este sistema se implementó en la temporada 2024/25, en la que el Paris Saint-Germain se coronó campeón.

El calendario de encuentros se estableció mediante un software que determinó aleatoriamente los rivales y las condiciones de localía.

Publicidad

Partidos del martes: