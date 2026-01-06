Un fuerte siniestro vial ocurrido en el cruce de calle Sarmiento y la Ruta Nacional 40, en Albardón, involucró a dos vehículos y dejó como saldo a dos personas hospitalizadas. Tuvo que intervenir la Policía de San Juan y Bomberos. Hay dos personas hospitalizadas.

Según las primeras versiones, el hecho se produjo cuando un automóvil Honda Fit circulaba de oeste a este por calle Sarmiento e intentaba incorporarse a la Ruta 40. En ese momento, por razones que son materia de investigación, fue impactado por un Ford Ka que se desplazaba por la ruta nacional en sentido de norte a sur.

A raíz del violento impacto, el Ford Ka realizó un giro brusco sobre la calzada y terminó volcado, quedando con sus ruedas hacia arriba en plena traza. En ese vehículo viajaba una pareja, cuyos ocupantes debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro de salud para su evaluación médica. Si bien no trascendieron detalles oficiales sobre su estado, se confirmó que ambos fueron hospitalizados de manera preventiva.

En tanto, el conductor del Honda Fit, un hombre mayor de edad, habría resultado ileso y no presentó ningún tipo de lesión ni heridas visibles tras el choque, según informaron fuentes policiales a DIARIO HUARPE.

El Honda Fit que también protagonizó el choque en Ruta 40. (Foto: DIARIO HUARPE).

En el lugar trabajó personal de bomberos, que llevó adelante un operativo clave para normalizar la situación. Los efectivos lograron girar el vehículo volcado, ponerlo nuevamente sobre sus ruedas y desplazarlo hacia la banquina, con el objetivo de liberar la calzada y no obstaculizar la circulación habitual de la Ruta 40, una de las arterias más transitadas de la provincia.

También intervino personal policial, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y establecer eventuales responsabilidades. Mientras tanto, el tránsito fue ordenado de manera preventiva hasta que la escena quedó completamente despejada.