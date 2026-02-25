El servicio de suscripción de Sony, PlayStation Plus, se encuentra en el centro del debate tras filtrarse el primer título gratuito para marzo de 2026. Según el insider billbil-kun, conocido por su alta fiabilidad, el simulador de golf PGA Tour 2K25, desarrollado por HB Studios y publicado por 2K, encabezará la selección del nivel Essential. Respecto a la veracidad de este dato, la fuente señala que la confirmación oficial llegará el 25 de febrero de 2026, cumpliendo con el calendario habitual de anuncios de la compañía.

La posible elección no ha generado unanimidad entre los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5. En foros y redes sociales, los suscriptores han expresado una sensación de "oportunidad perdida", manifestando que los títulos de Essential han perdido atractivo frente al nivel Extra. Muchos jugadores esperaban un videojuego de mayor peso mediático para abrir el catálogo del año, lo que ha provocado una recepción dividida y falta de entusiasmo generalizado.

Paralelamente, Sony confirmó que el 17 de marzo seis títulos abandonarán las categorías Extra y Premium. La lista incluye a Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Cris Tales, R-Type Final 3 Evolved, Circus Electrique y Paradise Killer. Una vez retirados, estos juegos solo podrán utilizarse mediante compra individual en la PlayStation Store.

