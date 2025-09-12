Un nuevo siniestro vial se produjo en la mañana de este viernes 12 de septiembre en pleno microcentro de San Juan, más precisamente en la intersección de calles Laprida y Aberastain.

Según las primeras informaciones, una mujer y una niña que se trasladaban en moto fueron embestidas por un vehículo utilitario. Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson. Hasta el momento, no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud.

Testigos del hecho indicaron que la moto circulaba por calle Laprida y que, por venir por la derecha, tendría la prioridad de paso. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas por personal policial.

La zona del choque registró demoras en el tránsito vehicular durante varios minutos mientras se realizaban las tareas de asistencia y relevamiento.

Se espera un parte oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.