El festival FUTTTURA de Tini Stoessel sigue marcando hitos en la trayectoria de la artista. En la fecha del domingo 2 de octubre, entre las miles de personas que colmaron el predio, se produjo uno de los momentos más impactantes de la noche: la presencia inesperada del líder de la icónica banda británica Coldplay, Chris Martin.

Martin, quien viajó específicamente para la ocasión, subió al escenario para interpretar junto a Tini las canciones “We Pray” y “Carne y Hueso”. Este momento histórico generó una profunda emoción en las más de 30 mil almas presentes en el festival.

Antes de recibirlo, Tini Stoessel expresó la magnitud del momento: “Creo que él nunca va a tomar dimensión de lo que significa para mí este día, este momento”. La cantante pidió a la audiencia que lo recibieran con un fuerte abrazo.

El punto cúlmine del intercambio fue el gran gesto de Chris Martin: se arrodilló sobre el escenario de FUTTTURA. Sorprendida y halagada, La Triple T lo miró atentamente y también se rodilló en señal de agradecimiento.

Martin devolvió las palabras con calidez: "Thank you, Tini, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con vos. Muy agradecido por todo". Como otro gesto de camaradería, el cantante utilizó una de las remeras del merchandising oficial del festival.