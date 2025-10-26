Al menos cinco personas prófugas de la justicia quedaron detenidas este domingo al acudir a votar en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires durante las elecciones legislativas 2025. Los arrestos se realizaron en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza, en operativos coordinados por las fuerzas de seguridad, y los imputados estaban acusados de delitos que van desde hurto y estafas hasta violencia de género y abuso sexual gravemente ultrajante.

El primer detenido fue un hombre de 55 años buscado por hurto, que se presentó en la Escuela N°3 de Trenque Lauquen, ubicada en calle Di Gerónimo 650. Según informaron las autoridades, el sujeto fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento sin ofrecer resistencia.

En La Matanza, un hombre de 35 años prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante fue detenido al retirarse de la Escuela Primaria N°209, en Virrey del Pino, tras emitir su voto.

Más tarde, otro prófugo por abuso sexual agravado y violencia de género fue capturado en La Tablada bajo similares circunstancias.

En La Plata, el personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na detuvo a un imputado por violencia de género frente al Colegio Obispo Anunciado Serafín, tras un operativo de vigilancia que se extendió por las inmediaciones del establecimiento.

Finalmente, en Moreno, un hombre acusado de estafas bajo la modalidad “cuento del tío” fue detenido al salir de la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200.

Estos procedimientos reflejan la coordinación de las fuerzas de seguridad durante la jornada electoral y la implementación de operativos específicos para la captura de prófugos en lugares públicos, demostrando la prioridad de mantener la seguridad y el cumplimiento de la ley mientras los ciudadanos ejercen su derecho al voto.