El Congreso aprobó el Presupuesto 2026, marcando un hito en la gestión del gobierno de Javier Milei. La ley establece las principales pautas de política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo año, incluyendo proyecciones de crecimiento, inflación y tipo de cambio. Entre los ejes centrales se destacan el equilibrio fiscal, el aumento de partidas para jubilaciones y programas sociales, y cambios estructurales en educación y financiamiento público.

El Presupuesto proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre de 2026. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el déficit comercial podría ampliarse a u$s5.751 millones, mientras que los ingresos tributarios se estiman con un aumento real del 11%, sin nuevas alícuotas ni impuestos.

Publicidad

En materia social, el proyecto contempla un aumento del 5% real para prestaciones sociales, un 6% para jubilaciones y subas del 17% en salud y 8% en educación. No obstante, se destacan recortes en algunos programas específicos, como una caída del 15,2% en la asistencia Alimentar y un 28,9% en fondos para comedores comunitarios. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la iniciativa busca consolidar la estabilidad fiscal y que la recuperación económica sostenga los recursos del Estado.

Proyecciones y educación

El Presupuesto incluye modificaciones estructurales en educación, derogando el artículo que fijaba un piso de inversión del 6% del PBI. Así, la función Educación y Cultura recibirá $7,7 billones, lo que representa una contracción real del 1% respecto de 2025. Para las universidades nacionales, los recursos bajan 7,2% frente al año actual. Los programas de becas, como Progresar, registran un aumento real del 4,1%, mientras que los sistemas de vouchers educativos muestran un recorte del 13,5%.

Publicidad

Reformas y capítulos rechazados

Durante el debate por capítulos, el Capítulo 11 fue rechazado en la Cámara de Diputados. Contenía modificaciones en coparticipación, financiamiento judicial, eliminación de zonas frías y supresión de movilidad de asignaciones familiares. Como consecuencia, las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario continúan vigentes.

El Presupuesto también faculta al Poder Ejecutivo a gestionar la deuda pública, incluyendo canjes y reestructuraciones, con el objetivo de ordenar el cronograma de pagos. En paralelo, el Congreso aprobó la ley de Inocencia Fiscal, que modifica penalidades y mecanismos de fiscalización para contribuyentes.

Publicidad

Impacto y controversias

La aprobación del Presupuesto 2026 refleja la estrategia del gobierno de Milei de consolidar un marco fiscal equilibrado y focalizado en la reducción de subsidios. Mientras el oficialismo destacó los avances en estabilidad fiscal, la oposición alertó sobre recortes en programas sensibles y restricciones para sectores vulnerables, evidenciando la tensión entre prioridades económicas y sociales en la próxima gestión.