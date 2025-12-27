Publicidad
Publicidad

Política > Aprobado en el Congreso

Claves del Presupuesto 2026: dólar, inflación y jubilaciones

El Senado sancionó el Presupuesto 2026 con aumento de jubilaciones, equilibrio fiscal y proyecciones de inflación e ingresos tributarios para 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 8 horas
El pleno del Senado durante la sesión de el viernes 26 de diciembre, donde se sancionó el Presupuesto 2026.

El Congreso aprobó el Presupuesto 2026, marcando un hito en la gestión del gobierno de Javier Milei. La ley establece las principales pautas de política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo año, incluyendo proyecciones de crecimiento, inflación y tipo de cambio. Entre los ejes centrales se destacan el equilibrio fiscal, el aumento de partidas para jubilaciones y programas sociales, y cambios estructurales en educación y financiamiento público.

El Presupuesto proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre de 2026. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el déficit comercial podría ampliarse a u$s5.751 millones, mientras que los ingresos tributarios se estiman con un aumento real del 11%, sin nuevas alícuotas ni impuestos.

Publicidad

En materia social, el proyecto contempla un aumento del 5% real para prestaciones sociales, un 6% para jubilaciones y subas del 17% en salud y 8% en educación. No obstante, se destacan recortes en algunos programas específicos, como una caída del 15,2% en la asistencia Alimentar y un 28,9% en fondos para comedores comunitarios. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la iniciativa busca consolidar la estabilidad fiscal y que la recuperación económica sostenga los recursos del Estado.

Proyecciones y educación

El Presupuesto incluye modificaciones estructurales en educación, derogando el artículo que fijaba un piso de inversión del 6% del PBI. Así, la función Educación y Cultura recibirá $7,7 billones, lo que representa una contracción real del 1% respecto de 2025. Para las universidades nacionales, los recursos bajan 7,2% frente al año actual. Los programas de becas, como Progresar, registran un aumento real del 4,1%, mientras que los sistemas de vouchers educativos muestran un recorte del 13,5%.

Publicidad

Reformas y capítulos rechazados

Durante el debate por capítulos, el Capítulo 11 fue rechazado en la Cámara de Diputados. Contenía modificaciones en coparticipación, financiamiento judicial, eliminación de zonas frías y supresión de movilidad de asignaciones familiares. Como consecuencia, las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario continúan vigentes.

El Presupuesto también faculta al Poder Ejecutivo a gestionar la deuda pública, incluyendo canjes y reestructuraciones, con el objetivo de ordenar el cronograma de pagos. En paralelo, el Congreso aprobó la ley de Inocencia Fiscal, que modifica penalidades y mecanismos de fiscalización para contribuyentes.

Publicidad

Impacto y controversias

La aprobación del Presupuesto 2026 refleja la estrategia del gobierno de Milei de consolidar un marco fiscal equilibrado y focalizado en la reducción de subsidios. Mientras el oficialismo destacó los avances en estabilidad fiscal, la oposición alertó sobre recortes en programas sensibles y restricciones para sectores vulnerables, evidenciando la tensión entre prioridades económicas y sociales en la próxima gestión.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS