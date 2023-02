Clima tenso: el mensaje de Israel Adesanya para el campeón Alex Pereira

Israel Adesanya y Alex Pereira se verán nuevamente las caras en el octágono el próximo 8 de abril. En el evento principal de la velada, el africano buscará recuperar el título de Peso Mediano de UFC, el que le ganó el brasileño en noviembre pasado mediante un impactante nocaut en el quinto round. A su vez, el sudamericano suma dos triunfos en kickboxing sobre "The Last Stylebender", lo que le da una ventaja de 3-0 en los deportes de combate.

En conferencia de prensa, tras el UFC 284 del fin de semana pasado, Israel Adesanya dijo: "Nunca he estado sin motivación para pelear con este tipo, pero para este me he puesto presión. Como, a la mierda el cinturón, a la mierda todo lo demás. Tengo que vencer a este tipo, así que esa es mi motivación, simplemente vencerlo. Como dije, pueden decir lo que quieran, es 1-0 o 3-0, no llevo el puntaje, los conformo y solo necesito uno y lo voy a lograr".

"Solo mantén la misma energía porque siempre lo estoy golpeando hasta que deje de hacerlo. Así que me aseguraré de seguir venciéndolo todo el tiempo. Entro allí y no pienso demasiado. No soy tímido con las armas. Entro allí y trato con la gente, especialmente con él también, así que espera que haga lo que hago", agregó el excampeón de Peso Mediano de UFC.

Por otra parte, el nigeriano también aprovechó la instancia para exponer lo siguiente sobre lo que viene: "Como dije, tengo que hablar porque ustedes quieren que hable, pero digan menos y haré más. Te prometo que haré más en esta pelea. Si quiere quedarse, podemos hacerlo, pero tengo el presentimiento de que va a ascender". Sin dudas, se viene una revancha épica.

¿Podrá Israel Adesanya recuperar el título?

A su vez, el propio Alex Pereira dijo hace pocos días: "Las personas que hablan de eso son las personas que nunca pudieron hacer grappling conmigo, que se entrenaron conmigo. Todos los chicos que entran y ruedan conmigo, agarran, hacen algo de MMA, se van muy sorprendidos y dicen: ‘Hombre, no sabía que podía liarse así’. Pero no estoy tratando de demostrarle nada a nadie. Estoy haciendo mi cosa, pero estén atentos al futuro".