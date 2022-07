Este domingo miles sanjuaninos llegaron hasta el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, para ser parte del concurso de barriletes que organizó el municipio. Para participar, uno de los principales requisitos era que el elemento lo hayan elaborado en casa con materiales reciclables.

Entre las personas que arribó al evento estuvo Laura Illanes junto a esposo, Cristian Cáceres, su papá José Nicolás de 80 años y sus hijos, Dámaris de 14 y Uriel de 11. Para la familia fue el plan ideal para despedir las vacaciones de invierno, así que, apenas se enteraron de esto, decidieron asistir. Lo hicieron con dos volantines, uno celeste con corazones y el otro con una imagen de Pikachu. Ambos los realizaron con bolsas de residuos, papeles y telas como la vegetal o el jean con la cual hicieron las colas.

Laura es la experta de la casa en hacer barriletes, por lo que en diálogo con DIARIO HUARPE explicó el paso a paso para hacerlos en la vivienda con elementos que seguro consiguen fácilmente.

Los volantines que armó la familia. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Lo primero que se deben buscar son dos cañas que tienen que cortarse de diferentes tamaños, una de 150 centímetros y otra de 170 centímetros, la más larga es la que va un poco doblada. “Esto es depende del tamaño que uno lo quiera hacer”, aclaró Laura. Después, es necesaria una bolsa de residuos y piola cebollera o de trompo para hacerlo volar. Por último, hay que pensar en los materiales para adornarlos.

Para hacerlo hay que medir y cortar la bolsa, un cuadrado de las medidas mencionadas. Mientras que, posteriormente, se deben colocar las cañas y atarlas en forma de cruz. Una de ellas, la horizontal, va doblada, como haciendo un arco, “esto es muy importante porque eso es lo que le da el vuelo”. “Se mide el centro y con las piolas se forma un triángulo”, explicó la mujer.

Se deben hacer algunos agujeros, dos de ellos deben ir a cada lado de la caña curva, en la parte de arriba, en ambos lados, a unos 20 centímetros desde el centro hacia los costados. Posteriormente, se ata la otra punta al primer hilo de forma que al estirarlo se forme el triángulo que menciona Laura.

“Hay que centrar la piola para hacerlo volar, pero el triángulo no debe quedar ni tan bajo ni tal alto para que pueda volar. Después, hay que tratar de darle vuelo. Si no vuela se le pueden agregar flecos y cola que es lo que le da peso y que permite que se balancee en el aire, depende el viento es la cola que va a tener para que no se caiga”, cerró Laura.