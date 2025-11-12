Cómo funciona Amazon Bazaar, la competencia de EE.UU a Temu y Shein

El gigante del comercio electrónico Amazon anunció el lanzamiento oficial de su plataforma Amazon Bazaar en Argentina, una aplicación independiente especializada en la venta de productos de moda, hogar y estilo de vida a precios reducidos. Esta iniciativa representa la entrada formal de la compañía en el competitivo segmento que actualmente dominan las plataformas chinas Shein y Temu en el mercado argentino.

La nueva aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, permitirá a los usuarios acceder a cientos de miles de productos con precios que parten desde los $2.750, situándose la mayoría por debajo de los $13.500. El servicio se lanza simultáneamente en 14 países, integrando la experiencia global Amazon Haul que ya opera en mercados como México y Arabia Saudita.

Publicidad

Según explicó la compañía, Amazon Bazaar busca combinar precios competitivos con la confiabilidad institucional de la marca. Los consumidores argentinos podrán utilizar sus cuentas existentes de Amazon y realizar pagos en pesos locales mediante tarjetas Visa, Mastercard o American Express. El sistema de envíos establece la gratuidad para compras que superen los $35.000, con entregas estimadas en menos de dos semanas. Para pedidos de menor valor, se aplicará un cargo estándar de envío.

La estrategia de lanzamiento incluye beneficios promocionales para nuevos usuarios, quienes obtendrán un 50% de descuento en su primera compra. La aplicación también incorporará mecanismos de gamificación, sorteos y actividades interactivas, manteniendo atención al cliente permanente en seis idiomas, incluidos español y portugués.

Publicidad

La diferenciación central frente a sus competidores directos radica en la garantía de cumplimiento de estándares de calidad y seguridad característicos de Amazon. Todos los artículos disponibles en Bazaar contarán con reseñas verificadas, sistemas de calificación por estrellas y política de devoluciones gratuitas dentro de los 15 días posteriores a la entrega.

Esta apuesta de Amazon por el segmento de bajo costo marca un nuevo capítulo en la batalla por el dominio del comercio digital argentino, donde busca posicionarse como una alternativa que combina la accesibilidad de precios de las plataformas chinas con la infraestructura logística y la confiabilidad institucional del marketplace tradicional.