Tiramisú japonés: receta viral de 3 ingredientes sin usar el horno

Las redes sociales han viralizado un nuevo postre japonés que destaca por ser una versión fácil, rápida y de solo tres ingredientes del clásico tiramisú. Esta variante prescinde del horno y utiliza café, yogur griego y galletas tipo Lotus, componentes accesibles en cualquier supermercado, para lograr un dulce delicioso que sirve como broche de oro para sorprender a invitados en comidas o cenas. Aunque se aleja de la receta tradicional italiana al no llevar Amaretto, su ligereza la convierte en una opción vistosa ideal para acompañar con café o infusiones.

La receta requiere de 250 a 300 g de yogur griego, entre 8 y 10 galletas de caramelo y una taza de café recién hecho. Opcionalmente, se puede integrar una cucharada de azúcar al yogur y espolvorear cacao puro al servir, pudiendo presentarse en vasos individuales o recipientes de chocolate comestible.

El procedimiento activo toma 10 minutos: consiste en mojar las galletas en el café por 2 o 3 segundos para luego colocarlas en el fondo del recipiente y cubrirlas con una capa generosa de yogur. El proceso se repite por capas hasta llenar el vaso, que debe taparse y refrigerarse por un mínimo de 8 horas para que las galletas absorban el líquido y la textura sea fundente.

Esta preparación rinde para 2 vasos grandes o 3 pequeños, con un valor nutricional estimado de 220-250 kcal, 8-10 g de proteína, 7-9 g de grasas, 28-32 g de hidratos de carbono y 14-18 g de azúcares por porción.

Se recomienda consumirlo preferentemente en las primeras 24 horas para mantener la textura óptima, aunque puede conservarse en la nevera hasta por dos días bien tapado. El éxito de este dulce radica en su versatilidad y en ofrecer una técnica de preparación sencilla que emula la consistencia de una tarta de queso.