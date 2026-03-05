El postre definitivo: torta volcán de chocolate y brigadeiro viral

Jimena Monteverde, al frente de La Cocina Rebelde por la pantalla de Canal Trece, presentó una receta de torta volcán de chocolate y brigadeiro. Esta propuesta está pensada como un postre o una merienda con mucho sabor para compartir.

Para el bizcocho se requieren 120 gr de manteca, 300 gr de azúcar, esencia de vainilla, 2 huevos, 200 gr de harina 0000, 60 gr de cacao amargo, una cucharadita de bicarbonato de sodio y 245 cm3 de leche. Por otro lado, la cobertura de brigadeiro lleva una lata de leche condensada, 300 gr de chocolate semiamargo, 30 gr de manteca y 200 gr de crema de leche.

Publicidad

Sobre la preparación del bizcocho, desde el programa explicaron: «Realizamos un cremado con manteca y azúcar. Agregamos los huevos. Luego intercalamos los secos y la leche. Horneamos a 180 grados por 25 minutos en 1 molde savarin enmantecado y enharinado o un molde de 16 cm por unos 45 minutos».

En cuanto a la parte superior de la torta, indicaron: «Para la cubierta: colocamos en una olla leche condensada, manteca, chocolate semiamargo y fundimos por completo, hervir hasta llegar a un punto espeso».

Publicidad

Finalmente, detallaron los pasos para el acabado del plato: «Separamos un poco y armamos algunos brigadeiros (bomboncitos) para decorar (120 g). El resto lo integramos con crema de leche en la olla para lograr consistencia de relleno y cobertura. Reservamos en heladera, cubierto con film en contacto. Cubrir el Bizcocho con el brigadeiros y decorar».