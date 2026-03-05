Virales > Tips
Guía para replicar el estilo minimalista de Zaira Nara en tu living
El living de Zaira Nara se ha convertido en un referente de tendencia al combinar el minimalismo moderno con una calidez real que invita a quedarse. Este estilo prioriza la intención sobre la cantidad de objetos, logrando espacios elegantes y luminosos que funcionan como refugios personales.
Para replicar esta estética, la base fundamental es una paleta neutra que incluya blanco roto, beige arena, gris claro y madera natural, lo que permite ampliar visualmente el ambiente y reflejar mejor la luz. Si ya se cuenta con un sillón oscuro, se recomienda suavizarlo con almohadones crudos y mantas claras. El mobiliario debe tener líneas simples, como un sillón de tapizado liso y patas finas, permitiendo que el espacio vacío también decore.
La calidez se garantiza mediante texturas naturales como alfombras de lana o bouclé, mesas de madera clara, cestas de fibras y cortinas de lino liviano. En cuanto a la iluminación, se debe optar por luces cálidas (2700k a 3000k), lámparas de pie con pantalla textil y velas decorativas para generar un efecto de hotel boutique.
La decoración se limita a pocas piezas bien elegidas: un jarrón grande con ramas secas, libros de arte, bandejas o cuadros abstractos neutros. La premisa principal es: "Regla clave: si dudás, sacá un objeto. El aire visual es parte del diseño". Asimismo, se sugiere sumar vida con plantas como ficus, olivos o monsteras en cestas de fibras.
El verdadero lujo de este estilo es el orden visual, manteniendo superficies despejadas, cables ocultos y estantes sin excesos. Para departamentos pequeños, se aconseja el uso de espejos y muebles con patas visibles para dar sensación de amplitud, manteniendo siempre la coherencia cromática.
Finalmente, sobre la esencia de esta propuesta, se destaca que: «Minimalismo chic no es vivir en una casa de revista. Es crear un espacio que respire, que te relaje y que visualmente se vea cuidado. Menos cosas. Más intención. Más luz».