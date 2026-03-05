El living de Zaira Nara se ha convertido en un referente de tendencia al combinar el minimalismo moderno con una calidez real que invita a quedarse. Este estilo prioriza la intención sobre la cantidad de objetos, logrando espacios elegantes y luminosos que funcionan como refugios personales.

Para replicar esta estética, la base fundamental es una paleta neutra que incluya blanco roto, beige arena, gris claro y madera natural, lo que permite ampliar visualmente el ambiente y reflejar mejor la luz. Si ya se cuenta con un sillón oscuro, se recomienda suavizarlo con almohadones crudos y mantas claras. El mobiliario debe tener líneas simples, como un sillón de tapizado liso y patas finas, permitiendo que el espacio vacío también decore.

La calidez se garantiza mediante texturas naturales como alfombras de lana o bouclé, mesas de madera clara, cestas de fibras y cortinas de lino liviano. En cuanto a la iluminación, se debe optar por luces cálidas (2700k a 3000k), lámparas de pie con pantalla textil y velas decorativas para generar un efecto de hotel boutique.

La decoración se limita a pocas piezas bien elegidas: un jarrón grande con ramas secas, libros de arte, bandejas o cuadros abstractos neutros. La premisa principal es: "Regla clave: si dudás, sacá un objeto. El aire visual es parte del diseño". Asimismo, se sugiere sumar vida con plantas como ficus, olivos o monsteras en cestas de fibras.

El verdadero lujo de este estilo es el orden visual, manteniendo superficies despejadas, cables ocultos y estantes sin excesos. Para departamentos pequeños, se aconseja el uso de espejos y muebles con patas visibles para dar sensación de amplitud, manteniendo siempre la coherencia cromática.

Finalmente, sobre la esencia de esta propuesta, se destaca que: «Minimalismo chic no es vivir en una casa de revista. Es crear un espacio que respire, que te relaje y que visualmente se vea cuidado. Menos cosas. Más intención. Más luz».