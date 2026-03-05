Escándalo en California: Britney Spears detenida por conducir ebria

La California Highway Patrol interceptó a Britney Spears, de 42 años, el pasado miércoles 4 de marzo a las 21:28 horas en el condado de Ventura. Según confirmó TMZ, la artista fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y trasladada a dependencias de la Sheriff's Office, donde se registró su ingreso formal a las 3:02 del jueves. Tras ser liberada a las 6:07 de la mañana bajo el estricto procedimiento estatal, la intérprete optó por eliminar su perfil de Instagram.

Este incidente se suma a una serie de controversias viales que han marcado su vida desde que recuperó su tutela legal. En octubre de 2025, un video del DailyMail la mostró conduciendo erráticamente un BMW negro al salir del restaurante Red-O en Thousand Oaks, invadiendo carriles de bicicletas. En aquella ocasión, un testigo relató que Spears “casi atropella a su amiga al salir del estacionamiento”.

Ante las críticas, la cantante sugirió en sus redes sociales que se trataba de una “doble”. No obstante, el gerente del local, Oliver Wynn, declaró a Us Weekly que “ella estaba muy tranquila y fue muy amable”, asegurando que no pidió alcohol —pese a recibir una copa de vino de un fan— y que no estaba ebria al retirarse.

El historial de Spears incluye un episodio en noviembre pasado donde salió de un restaurante con una copa de champán, aunque no manejó el vehículo. Sus antecedentes se remontan a 2006, cuando fue captada conduciendo con su hijo Sean Preston, de cuatro meses, en el regazo; Spears se disculpó calificándolo como un “error” motivado por la actitud de los paparazzi, a quienes tildó de “físicamente agresiva”.

Asimismo, en 2007 enfrentó una posible pena de seis meses de cárcel por choque, fuga y falta de licencia, caso que se archivó tras un acuerdo confidencial. Actualmente, la artista tiene programada su comparecencia en la corte para el 4 de mayo.