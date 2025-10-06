UPCN San Juan Vóley completó su plantel para la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26, con la confirmación de Pedro Besso y Federico Trucco como líberos. El club regresará a la LVA tras consagrarse campeón de la Liga Nacional 2025.

Pedro Besso, oriundo de Villa María y que participó del Mundial Sub21 con la selección argentina, continuará en UPCN tras integrar el equipo que obtuvo la Liga Nacional de manera invicta. Su desempeño en recepción y defensa le valió la renovación inmediata en el club más ganador del vóleibol argentino.

Federico Trucco llega a UPCN desde Monteros Vóley. El líbero fue cuartofinalista en la pasada LVA, campeón Metropolitano 2024 con River Plate y convocado anteriormente a la Selección Nacional Mayor. Su incorporación refuerza la estructura defensiva del equipo.

Con estas incorporaciones, el plantel quedó conformado de la siguiente manera:

Armadores: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti.

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Opuestos: Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia).

Líberos: Pedro Besso y Federico Trucco.

El equipo continuará bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, acompañado por Gustavo Molina como entrenador asistente.

La LVA comenzará el 6 de noviembre, y la fase regular se desarrollará en seis etapas:

Tour 1: 06/11 al 09/11 – Tucumán (Monteros Vóley)

Tour 2: 20/11 al 23/11 – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)

Tour 3: 04/12 al 07/12 – San Juan (UPCN)

Tour 4: 15/01 al 18/01 – AMBA (Boca Juniors)

Tour 5: 29/01 al 01/02 – Comodoro Rivadavia (Waiwen)

Tour 6: 12/02 al 15/02 – CABA (River Plate)

UPCN también participará de la Copa ACLAV, con sede y fecha a definir.

Además de UPCN, los equipos que competirán en la LVA 2025/26 serán Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.