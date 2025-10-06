Huarpe Deportivo > Equipo completo
Con Besso y Trucco, UPCN San Juan cerró su plantel para la Liga de Vóleibol
POR REDACCIÓN
UPCN San Juan Vóley completó su plantel para la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) 2025/26, con la confirmación de Pedro Besso y Federico Trucco como líberos. El club regresará a la LVA tras consagrarse campeón de la Liga Nacional 2025.
Pedro Besso, oriundo de Villa María y que participó del Mundial Sub21 con la selección argentina, continuará en UPCN tras integrar el equipo que obtuvo la Liga Nacional de manera invicta. Su desempeño en recepción y defensa le valió la renovación inmediata en el club más ganador del vóleibol argentino.
Federico Trucco llega a UPCN desde Monteros Vóley. El líbero fue cuartofinalista en la pasada LVA, campeón Metropolitano 2024 con River Plate y convocado anteriormente a la Selección Nacional Mayor. Su incorporación refuerza la estructura defensiva del equipo.
Con estas incorporaciones, el plantel quedó conformado de la siguiente manera:
- Armadores: Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti.
- Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.
- Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.
- Opuestos: Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez (Colombia).
- Líberos: Pedro Besso y Federico Trucco.
El equipo continuará bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, acompañado por Gustavo Molina como entrenador asistente.
La LVA comenzará el 6 de noviembre, y la fase regular se desarrollará en seis etapas:
- Tour 1: 06/11 al 09/11 – Tucumán (Monteros Vóley)
- Tour 2: 20/11 al 23/11 – Tucumán (Tucumán de Gimnasia)
- Tour 3: 04/12 al 07/12 – San Juan (UPCN)
- Tour 4: 15/01 al 18/01 – AMBA (Boca Juniors)
- Tour 5: 29/01 al 01/02 – Comodoro Rivadavia (Waiwen)
- Tour 6: 12/02 al 15/02 – CABA (River Plate)
UPCN también participará de la Copa ACLAV, con sede y fecha a definir.
Además de UPCN, los equipos que competirán en la LVA 2025/26 serán Ciudad Vóley, River Plate, Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield, Monteros Vóley, Tucumán de Gimnasia y Waiwen.
El diputado nacional Diego Santilli asumió la candidatura principal de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert. En una serie de entrevistas, aseguró que las próximas elecciones serán clave para “no volver al pasado” y llamó a los bonaerenses a participar en las urnas.