Cuando el segundo tiempo comenzaba a calentar la definición entre Desamparados y Atenas, un destello azul se robó la escena en El Templo de Trinidad. Una bengala azul, inesperada y vibrante, cruzó el aire y cayó sobre el campo de juego, levantando un murmullo inmediato entre las tribunas. No era parte del partido, pero sí del folclore: Unión decía presente, aunque no estuviera jugando.

El humo avanzó sobre el verde como una bandera expandida. A pesar de lo sucedido, los jugadores continuaron con el juego e hicieron caso omiso a lo ocurrido.Sin embargo, todos entendieron el mensaje. Los hinchas de Unión de Villa Krause, que habían quedado a la espera del rival para la final del Clausura, no quisieron pasar desapercibidos y eligieron este gesto simbólico para marcar territorio.

Mientras el humo se desvanecía, el partido seguía su curso hacia un empate 2-2 que derivó en una definición dramática por penales. Allí, Desamparados se impuso 4-3 y selló su boleto a la final, donde ya sabía quién lo esperaba. Y aunque el fútbol habla con goles, aquella bengala ya había dicho lo suyo: la final tendrá clima de clásico, y Unión está listo para encenderla.