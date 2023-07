Con presencia argentina y dos títulos en juego: cartelera, horario y cómo ver el UFC 290

Este sábado 8 de julio, el UFC 290 llegará con dos títulos y espectaculares combates para los fanáticos. Las Artes Marciales Mixtas vivirán uno de los mejores eventos del último tiempo, el que se llevará a cabo justamente en el T-Mobile Arena. La cita principal de la amplia cartelera tiene a Alexander Volkanovski para defender el título de Peso Pluma. Su rival de turno será Yair Rodríguez, campeón interino de la división.

“The Great” quiso conseguir un segundo cinturón en su último combate y no lo consiguió, cuando chocó con Islam Makhachev en Peso Ligero. Por su parte, el mexicano es el campeón interino de la categoría, ganándose el derecho a aspirar por lo más alto. Sin lugar a dudas, será una batalla más que espectacular, con un choque de estilos y tamaños, en el que cualquier cosa podría suceder.

Publicidad

Previamente, Brandon Moreno hará lo propio e intentará defender su corona contra Alexandre Pantoja, con el cinturón de Peso Mosca en disputa. A su vez, la primera pelea de la velada tendrá nada menos que a un argentino representando a Latinoamérica: Esteban Ribovics. El mencionado se medirá con Kamuela Kirk, luego de haber conseguido un contrato con UFC desde el Dana White Contender Series.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Cartelera del UFC 290

Estelares

Por el Título de Peso Pluma: Alexander Volkanovski (c) vs. Yair Rodríguez (ic).

Por el Título de Peso Mosca: Brandon Moreno (c) vs. Alexandre Pantoja.

Peso Medio: Robert Whittaker vs. Dricus du Plessis.

Peso Ligero: Jalin Turner vs. Dan Hooker.

Peso Medio: Bo Nickal vs. Val Woodburn.

Preliminares

Peso Welter: Robbie Lawler vs. Niko Price

Peso Welter: Jack Della Maddalena vs. Josiah Harrell

Peso Paja Femenino: Yazmin Jauregui vs. Denise Gomes

Peso Semipesado: Jimmy Crute vs. Alonzo Menifield

Primeras preliminares

Peso Pactado (130 lb): Tatsuro Taira vs. Edgar Cháirez.

Peso Semipesado: Vitor Petrino vs. Marcin Prachnio.

Peso Gallo: Cameron Saaiman vs. Terrence Mitchell.

Peso Mosca: Shannon Ross vs. Jesús Santos Aguilar.

Peso Ligero: Kamuela Kirk vs. Esteban Ribovics.

Publicidad

Horarios

Primeras preliminares

18:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 19:00 horas de Argentina y Uruguay; 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 16:00 horas de México; 00:00 horas de España.

Preliminares

20:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España.

Estelares

22:00 horas de Chile, Bolivia y Paraguay; 23:00 horas de Argentina y Uruguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Transmisión

Latinoamérica (excepto Chile y México): Star+.

México: Fox Sports (preliminares) y Fox Sports Premium (evento completo).

España: Eurosport Player.

Argentina y Chile: Fox Sports (sólo preliminares).

Latinoamérica (excepto Argentina, Chile y México): ESPN 4 (sólo preliminares).

Estados Unidos: ESPN+ .

Cualquier región: UFC Fight Pass.