Con un argentino presente: hora, cartelera y cómo verl el UFC Saint Louis

La esperada UFC Saint Louis, con Derrick Lewis y Rodrigo Nascimento como principal pelea, está a punto de encender el octágono este sábado 11 de mayo en el Entreprise Center. Además de este emocionante combate estelar, el evento ofrecerá una serie de peleas electrizantes, incluyendo enfrentamientos como Joaquin Buckley vs. Nursulton Ruziboev y Alonzo Menifield vs. Carlos Ulberg.

La atención estará centrada en la pelea de Peso Pesado entre Derrick Lewis, con un récord de 27-12, y Rodrigo Nascimento, con un impresionante registro de 11-1. "The Black Beast", en busca de romper su racha de cinco derrotas consecutivas, se enfrentará al brasileño en su primera pelea estelar de UFC. La última derrota del estadounidense fue ante Jailton Almeida por decisión en Sao Paulo, en noviembre.

Por su parte, Nascimento llega con una racha ganadora tras haber vencido a Tanner Boser, Ilir Latifi y Don'Tale Mayes en sus últimas tres peleas. Además de este duelo estelar, la velada promete más acción con el regreso del argentino Esteban Ribovics, quien se enfrentará a Terrance McKinney en la categoría de Peso Ligero. También estará la venezolana Verónica Hardy en el octágono frente a la estadounidense JJ Aldrich.

Cartelera completa del UFC Saint Louis

Estelares

20:00 ARG / Star+

19:00 CHI / ESPN Premium y Star+

20:00 URU – 19:00 BOL/PAR/VEN – 18:00 COL/ECU/PER / ESPN5 y Star+

Peso Pesado: Derrick Lewis vs. Rodrigo Nascimento.

Peso Welter: Joaquin Buckley vs. Nursulton Ruziboev.

Peso Semipesado: Alonzo Menifield vs. Carlos Ulberg.

Peso Ligero: Diego Ferreira vs. Mateusz R becki.

Peso Pluma: Alex Caceres vs. Sean Woodson.

Peso Pesado: Waldo Cortés-Acosta vs. Robelis Despaigne.

Preliminares

17:00 ARG / Star+

16:00 CHI / ESPN Premium y Star+

17:55 URU – 16:55 BOL/PAR/VEN – 15:55 COL/ECU/PER / ESPN5 y Star+

Peso Ligero: Chase Hooper vs. Viacheslav Borshchev.

Peso Ligero: Terrance McKinney vs. Esteban Ribovics.

Peso Paja: Tabatha Ricci vs. Tecia Pennington.

Peso Welter: Billy Goff vs. Trey Waters.

Peso Mosca: Charles Johnson vs. Jake Hadley.

Peso Welter: Jared Gooden vs. Kevin Jousset.

Peso Mosca femenino: JJ Aldrich vs. Verónica Hardy.