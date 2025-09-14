Un violento accidente de tránsito se produjo en la madrugada del 14 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 04:14 horas, en la Ruta 20, 100 metros antes de la calle Solís, en las inmediaciones del Cementerio de 9 de Julio. El hecho, calificado como un choque de auto contra auto con posibles lesiones culposas, involucró a dos vehículos y a tres personas.

Gustavo Fernando Flores, de 50 años, conductor de un Renault Clio de color blanco, se dirigía por Ruta 20 en sentido de Este a Oeste. Simultáneamente, Daniela Belis, de 28 años, manejaba un Volkswagen Gol Trend de color gris, en compañía de Kevin Daniel Gallardo, también de 28 años, circulando por la misma Ruta 20 pero en dirección opuesta, de Oeste a Este. La colisión se produjo de frente, afectando el lado del conductor de ambos automóviles.

Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes de los vehículos resultaron con diversas lesiones y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias médicas, para luego ser trasladados al Hospital Rawson. Daniela Belis sufrió un golpe en la cabeza, Kevin Daniel Gallardo presentó politraumatismos varios, y Gustavo Fernando Flores manifestó dolor en el pecho.

Un detalle crucial en el informe indica que el señor Flores se encontraba en aparente estado de ebriedad en el momento del accidente, por lo que se dispuso la intervención de un dosajista en el hospital para realizar las pruebas correspondientes.