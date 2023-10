¿Confirmado el retiro? Revelaron lo que decidió Marc Márquez en MotoGP

El año 2023 ha sido un verdadero calvario para Marc Márquez, plagado de caídas y desencanto. Durante el Gran Premio de Indonesia, sufrió dos tropiezos, elevando su total a 23 en esta temporada. Esta racha ha minado su confianza en su moto y ha dejado de disfrutar de las carreras. Su decisión de unirse a Gresini en 2024, dejando atrás a Honda, parece ser la elección correcta dada la situación en MotoGP.

La noticia de su futuro con Ducati se confirmó recientemente, brindándole un nuevo horizonte. A pesar de esto, anhela que ese momento llegue rápidamente para poner fin a esta temporada desafiante. El contrato de Marc Márquez con Ducati es sólo por un año, una decisión que tiene una razón de ser. El próximo año, compartirá equipo con su hermano Álex, actual piloto de Gresini, quien viajó a Indonesia para probarse después de una lesión.

A pesar de no haber competido, Álex se mostró seguro del enfoque de su hermano. El motivo de este contrato de un año es claro: Márquez busca redescubrir la pasión por las carreras. Si no puede recuperarla, la opción de retirarse está sobre la mesa. Según su hermano, espera que un cambio de aires y la experiencia en Ducati le permitan disfrutar nuevamente de los Grandes Premios y dejar atrás la frustración que ha caracterizado este año.

Su determinación radica en su anhelo de volver a sentirse bien en una moto y, a pesar de las dudas, está decidido a superar esta difícil etapa. Su futuro se aclarará cuando se suba a la Ducati y vea si puede recuperar su antiguo espíritu competitivo, o si la retirada se convierte en una opción más real. De esa manera, todas las miradas están puestas en Marc Márquez, quien podría quedar en la historia no sólo por sus logros, sino por una salida temprana del deporte.

¿Adiós a Marc Márquez en MotoGP?

"La razón por la que sólo tiene un año de contrato es porque el quiere volver a disfrutar de nuevo. Fue claro conmigo y me dijo: "si no disfruto, me voy a retirar". Es así, es una posibilidad. Quiere ver si es capaz de disfrutar de nuevo, si puede ser rápido después de su lesión. Yo no tengo ninguna duda, pero él sí y tiene todas las razones para hacerlo, porque a mí también me pasó cuando me subí a la Honda el año pasado. Pero estoy seguro que ya en Valencia, con un sólo día disfrutará mucho y eso que tiene en la cabeza desaparecerá rápido", expuso Álex sobre Marc en TNT Sports.