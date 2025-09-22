El costo de construir una vivienda en San Juan continúa en ascenso y, según el último relevamiento del Índice CIRCOT correspondiente a septiembre de 2025, edificar un m² ya demanda $1.320.304,62. Esta cifra refleja la compleja dinámica que atraviesa el sector de la construcción, donde los costos de mano de obra y materiales marcan tendencias diferentes.

De acuerdo con los datos oficiales, el índice mostró en septiembre una variación mínima respecto al mes anterior, de apenas 0,13%. Sin embargo, al analizar la composición interna se observan movimientos dispares: mientras que el costo de materiales retrocedió un 0,81%, el de la mano de obra aumentó 1,10% en el mismo período.

En la comparación interanual, la suba es más significativa. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el Índice Circot acumuló un incremento del 18,64%. En este lapso, el costo de los materiales avanzó 7,55%, mientras que la mano de obra se disparó 33,18%, consolidándose como el factor que más presión ejerce sobre el valor final de construcción.

Este comportamiento se refleja también en la curva de precios que elabora el organismo: mientras los materiales muestran un ritmo de crecimiento más estable y acotado, la línea correspondiente a la mano de obra presenta un ascenso más pronunciado, explicando buena parte del aumento del índice general.

La cifra implica que una vivienda tipo de 60 m² requiere hoy una inversión superior a los $79 millones, sin contemplar costos adicionales como impuestos, honorarios profesionales o trámites administrativos. En el caso de una casa de 100 m², el presupuesto inicial supera los $132 millones, lo que marca la magnitud del desafío que enfrentan las familias y desarrolladores a la hora de proyectar nuevas construcciones.

El Índice Circo es una herramienta clave para medir la evolución de los costos de construcción en la provincia y sirve como referencia tanto para obras públicas como privadas. Además, es un insumo utilizado por constructoras, arquitectos y desarrolladores para calcular presupuestos y proyectar la viabilidad de futuros emprendimientos.