Santiago Fernández, de 19 años, fue sin dudas una de las perlitas que dejó está semana tribunales. El joven fue condenado el miércoles a un año y seis meses de prisión condicional en el marco de un juicio abreviado.

La sentencia se dictó por su responsabilidad como dueño del arma de fuego con la que su novia, una menor de edad, le disparó a otro joven también menor, provocándole una herida en el rostro.

El fallo, dictado tras el acuerdo entre las partes, dejaba a Fernández en libertad, ya que la pena impuesta era de cumplimiento condicional. Sin embargo, lo llamativo del caso es que, tras escuchar la condena del juez, el joven no recuperó la libertad y continuó detenido.

Según se informó, la razón de su permanencia en prisión es una nueva causa penal que se activó en paralelo. Cuando Fernández se preparaba para asistir a Tribunales para ser juzgado, efectivos de la Policía de San Juan se presentaron en su domicilio con una orden de detención en su contra.

La medida fue dispuesta a raíz de una denuncia por tenencia ilegal de arma de fuego, impulsada por la UFI Genérica. Por ese motivo, pese a que la condena dictada en el juicio abreviado no implicaba prisión efectiva, Fernández deberá permanecer detenido hasta que se formalice la nueva causa y se resuelva su situación procesal.