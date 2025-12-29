Un fuerte temporal de lluvias e inundaciones azotó en las últimas horas a la provincia de Corrientes, donde las precipitaciones intensas provocaron anegamientos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica, especialmente en zonas ribereñas y barrios bajos.

Según informaron las autoridades locales, más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas ante el rápido aumento del agua, en un operativo que incluyó la intervención de bomberos, policías, Defensa Civil y personal municipal.

Las lluvias persistentes provocaron desbordes de arroyos y canales, además de la saturación del sistema pluvial, lo que dejó varias viviendas inundadas y calles intransitables. En algunos sectores, el nivel del agua llegó a ingresar dentro de las casas, obligando a vecinos a abandonar sus pertenencias.

Los sectores más perjudicados fueron barrios populares y asentamientos cercanos a cursos de agua o zonas bajas, donde la crecida fue más intensa. Familias enteras debieron trasladarse a centros de evacuados habilitados por el gobierno provincial y municipal, donde reciben asistencia sanitaria, abrigo y alimentos.

Además de los daños materiales, el temporal dejó un panorama de calles colapsadas, cortes de electricidad y rutas parcialmente afectadas, lo que complicó el desplazamiento de los equipos de emergencia que trabajaron durante la madrugada y la mañana.

Las autoridades pidieron a la población evitar circular por zonas anegadas, no intentar cruzar calles inundadas o arroyos con crecida y mantenerse informados a través de los canales oficiales, debido a que las condiciones meteorológicas siguen siendo inestables y las lluvias podrían continuar.

En paralelo, se realiza un relevamiento de daños y un seguimiento del caudal de los ríos y arroyos, con el objetivo de determinar si será necesario evacuar a más familias en las próximas horas, mientras se aguardan mejoras en el clima para iniciar tareas de limpieza y reparación.