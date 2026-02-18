En la antesala del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, el Gobierno nacional salió a poner cifras al impacto económico que, según sus proyecciones, provocará la medida de fuerza. Desde la administración que conduce Javier Milei estimaron que la huelga podría generar una pérdida cercana a los US$ 500 millones si el nivel de adhesión ronda el 50%.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el cálculo se basa en el freno parcial de la actividad productiva, comercial y de servicios durante la jornada. Traducido a moneda local, el rojo superaría los $800.000 millones, una cifra que, de acuerdo con la estimación oficial, podría escalar todavía más si el acatamiento fuera mayoritario o total. En ese escenario, el costo diario se acercaría a los U$$1.000 millones.

Uno de los sectores más afectados será el transporte aéreo. Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de 255 vuelos programados para este jueves, lo que impactará en alrededor de 31.000 pasajeros. La compañía de bandera calculó que la interrupción de operaciones implicará pérdidas próximas a los 3 millones de dólares.

La comparación con el último paro general de la central obrera también forma parte del análisis oficial. En abril de 2025, la medida de fuerza tuvo un costo estimado de 194 millones de dólares, equivalente al 6,4% del PBI diario, según un estudio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que el escenario actual presenta una diferencia sustancial: esta vez no operará la mayoría del sistema de colectivos, lo que amplifica el impacto en la movilidad urbana y, por consiguiente, en la actividad económica.

El Ejecutivo sostiene que la paralización del transporte público tiene un efecto multiplicador sobre la producción y el comercio, al dificultar la llegada de trabajadores a fábricas, oficinas y comercios. A ello se suman eventuales complicaciones en puertos, logística y servicios estratégicos.

Mientras la CGT fundamenta la protesta en el rechazo a la reforma laboral y en la pérdida del poder adquisitivo, la Casa Rosada optó por centrar el debate en el costo económico de la huelga. El número de 500 millones de dólares funciona así como un mensaje político y económico en medio de la puja entre el Gobierno y el sindicalismo.

La magnitud real del impacto dependerá, finalmente, del nivel de adhesión y del grado de paralización efectiva. Pero, en la previa, el Gobierno ya puso sobre la mesa su propia estimación del costo que tendrá el paro para la economía argentina.