Un hombre acusado de agredir a su hija durante una discusión familiar en Rawson accedió a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, en el marco de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar. La resolución se adoptó en el Legajo Fiscal N.º 11597/26, con intervención del fiscal del caso, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal Eduardo García Thomas.

Como parte de las condiciones, el imputado deberá realizar 30 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson en un plazo de cuatro meses y efectuar una reparación simbólica de $50.000 a la Fundación Guerreros por la Vida. Además, se le impusieron reglas de conducta por dos años, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima, la exclusión del hogar por 60 días y la obligación de iniciar tratamiento por consumo problemático de alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30hs, cuando la denunciante mantuvo una discusión con su padre por la necesidad de asistir a su madre, quien se encuentra en silla de ruedas y padece ELA. Según la denuncia, la discusión se tornó violenta y el hombre le propinó dos cachetadas y luego la empujó, lo que provocó que la mujer se golpeara en el brazo derecho.

El parte médico del Cavig determinó lesiones con un tiempo de recuperación estimado en ocho días. En el lugar se encontraban la madre y una tía de la víctima, quienes presenciaron la situación. Tras la agresión, la mujer llamó al 911 y personal policial se hizo presente, procediendo a la aprehensión del hombre y dando intervención al sistema acusatorio bajo el procedimiento especial de flagrancia.

La causa continuará bajo control judicial mientras el imputado cumpla las condiciones fijadas en el acuerdo de probation.